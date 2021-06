La Pubblica Assistenza di Fosdinovo convoca l’assemblea dei soci

FOSDINOVO – Lunedì 5 luglio alle ore 21, presso il magazzino della Protezione Civile Anpas sito in via Montecchio a Caniparola, il presidente Antonio Capovani ed il consiglio direttivo della Pubblica Assistenza “Concordia” Fosdinovo convoca l’assemblea ordinaria e straordinaria dei soci per l’approvazione del bilancio dell’anno 2020 e del consuntivo 2021. Oltre ai soci che hanno sottoscritto la tessera asssociativa 2020 e 2021, sono convocati anche tutti i volontari dell’associazione che, per statuto, sono soci di diritto.​​