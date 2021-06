CARRARA – In soli due giorni il Cammino di Aronte supera ‘quota 100’: dopo le oltre 60 persone che hanno partecipato alla prima escursione di sabato, un’altra sessantina si sono presentati ieri mattina, domenica 27 giugno, per la seconda tappa dalla scalinata Littorio fino a Bergiola. Puntuali al ritrovo in piazza XXVII Aprile alle 9, si sono iscritti in tanti ricevendo come gadget una maglietta con impresso il logo della sirena e un po’ di acqua offerta dallo sponsor tecnico Fonteviva.

Dopo un’oretta di escursione l’arrivo a Bergiola dove i camminatori hanno potuto rilassarsi ascoltando la musica dal vivo del liceo musicale Palma. Ricordiamo che il Cammino di Aronte è un’iniziativa che coinvolge come partner Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara con la Fondazione Progetti, il Comune di Carrara, il Cai di Carrara, la Camera di Commercio di Massa-Carrara, il Panathlon Carrara e Massa, Anffas Massa Carrara. Da venerdì è inoltre attivo il sito ufficiale, www.camminodiaronte.it dove è possibile trovare tutte le informazioni utili e anche il percorso disegnato sulla mappa nei minimi dettagli.