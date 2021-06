Massa: in centro parte dal 1° luglio la raccolta differenziata per i commercianti

MASSA – Partirà giovedì 1 luglio prossimo per le utenze non domestiche del centro storico di Massa il servizio di raccolta differenziata domiciliare dei rifiuti, così come calendarizzato da Asmiu e promosso dall’amministrazione comunale attraverso l’assessorato all’Ambiente.

Contestualmente all’avvio del servizio saranno rimosse dapprima le campane per la raccolta del vetro ancora presenti all’interno del perimetro di strade interessate alla raccolta differenziata, poi verranno rimossi anche gli altri bidoni. Asmiu informa i commercianti del centro storico, che non avessero ancora provveduto al ritiro del kit per la differenziata, che presso la sede centrale dell’azienda in via del Limoni l’infopoint dedicato resterà attivo per una quindicina di giorni per consentire anche ai ritardatari di procedere al ritiro dell’attrezzatura necessaria (sacchi, mastelli, bidoni, ecc).