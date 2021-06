MARINA DI MASSA – A Voce Apuana è arrivata la segnalazione di una cittadina sulle condizioni dei cassonetti della spazzatura lungo la zona di Marina di Massa (Massa-Carrara), e ne approfitta per lanciare un appello all’amministrazione.

«Abito a Marina di Massa e vorrei segnalare lo stato dei bidoni dei rifiuti. Sono tre giorni – spiega – che la situazione è indecente, probabilmente dovuta anche al fatto che ormai siamo rimasti gli unici del Comune a non avere la differenziata, così tutti portano qui la loro immondizia, per non parlare delle attività commerciali e di ristorazione che gettano qui tutti i loro rifiuti. Ritengo questa cosa una vera vergogna, tanto più che questa zona dovrebbe essere il biglietto da visita della nostra economia turistica. Spero che questa amministrazione si adoperi per risolvere il problema al più presto».