Abbandonata alla nascita e con problemi di cuore: all’Opa la piccola P. ha imparato a sorridere

La piccola torna a casa con il volo numero 68 dell’aereo rosa, l’aereo di tanti piccoli salvati, messo a disposizione dalla Compagnia nazionale romena TAROM. Il sogno di Adelina Toncean rimane l’acquisto di un aereo per l’Associazione Blondie che salvi tutti i bambini per i quali non si trovano ancora le cure all’interno del proprio paese.

L’Associazione nasce in ricordo di un piccolo paziente orfano, “Blondie”, colpito da una malformazione cardiaca, il quale – purtroppo – non è riuscito ad arrivare in tempo in una clinica fuori dalla Romania. L’iniziativa fu – appunto – di Adelina Toncean, la mamma adottiva del piccolo Blondie.

“La piccola P. dovrà fare ritorno a Massa per l’intervento di correzione definitiva, e noi l’aspettiamo a braccia aperte – – dichiarano dalla Fondazione Monasterio – Ciò che ci riempie il cuore di gioia è che qui, da noi, ha imparato a sorridere. Complici l’ambiente amorevole, la professionalità degli operatori sanitari, sempre attenti ai diritti dei bambini, ma anche grazie al sole, alla vista che si può godere dall’Ospedale del Cuore, il verde degli ulivi e i colori dei nostri fiori”.