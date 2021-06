Montignoso, partono i lavori sull’acquedotto: possibili disagi per lunedì 28 e martedì 29 giugno

MONTIGNOSO – Lunedì 28 giugno, dalle ore 8.30 alle ore 13 saranno effettuati i lavori sull’acquedotto servente il Comune di Montignoso (Massa-Carrara). Dunque, verrà sospesa l’erogazione dell’acqua potabile nelle seguenti strade della località Cinquale: via della Croce, via Pardini, via G. Giusti. Martedì 29 giugno, invece, sarà la volta di via F.lli Baldini, via delle Cateratte, vicolo delle Cateratte, via G. Giusti, via Marietta, vicolo Marietta. Gli tenti interessati saranno circa 1000. Al ripristino del servizio potrà verificarsi la presenza di torbidità che scomparirà lasciando scorrere l’acqua per pochi minuti. I lavori previsti potranno essere prorogati nei giorni successivi in caso di eventi atmosferici avversi.