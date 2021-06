Maturità, risultati eccellenti per un detenuto del carcere di Massa

MASSA – Il 22 giugno si è brillantemente diplomato nell’indirizzo “Servizi commerciali” dell’I.I.S. “Barsanti” presso la Casa di Reclusione di Massa (Massa-Carrara), l’alunno Paolo Saba discutendo un elaborato sul business plan relativo all’apertura di una struttura turistica e riportando nel colloquio il massimo dei voti disponibili (con voto totale di 88/100).

Il suddetto studente ha assiduamente frequentato le lezioni per tutto l’anno scolastico con impegno e determinazione coniugando al meglio scuola e lavoro, nonché le varie attività presenti in carcere. Ha sostenuto il colloquio in maniera brillante con disinvoltura dimostrando padronanza degli argomenti e approfondita conoscenza delle tematiche proposte dalla Commissione.La Presidente della commissione, prof.ssa Amedea Cinquanta, e tutti gli altri commissari si sono complimentati con il candidato per l’eccellente preparazione ricevendo un encomio dalla direttrice della Casa di Reclusione, dott.ssa Maria Cristina Bigi e dalla comandante della Polizia Penitenziaria, Amalia Cucca.

Il risultato ottenuto da Paolo Saba dimostra come la presenza dell’istituzione scolastica all’interno di una struttura detentiva può svolgere un fondamentale ruolo di recupero e di rieducazione per chi ha commesso reati nel migliore spirito dell’art. 27 della Costituzione: “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso d’umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”.