Nuovo piano dell’arenile, il Comune di Massa lo presenta con due videoconferenze

MASSA – L’amministrazione comunale di Massa, tramite selezione pubblica con manifestazione d’interesse, ha incaricato il raggruppamento temporaneo di professionisti coordinati dall’architetto Fabio Nardini e composto dal geologo Andrea Piccinini, dall’agronomo Francesco Pitta e dalla biologa Antonella Grazzini il compito di redigere il Paav, ossia il Piano dell’arenile e dei viali a mare. Si tratta dello strumento attuativo del Regolamento urbanistico declinato per tutta la fascia di costa che va dalla battigia ai viali litoranei. Strumento che dalla sua approvazione definitiva resterà in vigore 10 anni.

Le linee d’indirizzo dell’amministrazione ai progettisti sono di realizzare un vero e proprio masterplan della costa massese, dal confine con Montignoso a quello con Carrara, capace nell’immediato di cambiare spazi, volumi e servizi, ma anche di guardare al futuro in un’ottica complessiva di sviluppo sostenibile tenendo come punti fermi la tutela dell’ambiente e il rispetto delle caratteristiche uniche del paesaggio apuano.

L’intenzione è di attivare un procedimento ‘partecipato’ con il coinvolgimento dei cittadini e di tutti i soggetti interessati fin dalle prime fasi dell’elaborazione del Piano. Lo ha assicurato il sindaco Francesco Persiani nella presentazione alla stampa del pool di professionisti incaricati di redigere il progetto. «Anche se dal punto di vista normativa non sarebbe previsto – ha detto Persiani – stiamo parlando di uno strumento innovativo, di grande impatto che andrà a rivoluzionare una grande parte del territorio. L’intenzione dell’amministrazione condivisa coi progettisti è di organizzare una fase di partecipazione la più ampia possibile seguendo le linee guida previste per le procedure di pianificazione. Vogliamo che tutti i portatori di interesse possano contribuire alla costruzione di questo strumento».

Due gli incontri pubblici di presentazione già calendarizzati coi progettisti che si terranno in videoconferenza streaming tramite la stessa piattaforma web utilizzata per la diffusione dei consigli comunali (Diretta Consiglio e Commissioni) rispettivamente nei giorni martedì 29 giugno e 6 luglio prossimi dalle 18.

Il primo incontro di martedì 29 giugno alle ore 18 centrato sui temi “turismo, mobilità e accessibilità costiera” è volto a coinvolgere gli operatori economici e turistici, i rappresentanti delle categorie artigianali, commerciali e del trasporto di persone e merci; il secondo appuntamento di martedì 6 luglio alle ore 18 verte sui “valori ambientali e culturali della costa” e mira a raccogliere i contributi degli esperti della tutela ambientale, della cultura dei luoghi, degli ordini professionali e dell’associazionismo di riferimento.

Parteciperanno alle videoconferenze, in presenza o collegati via web, il sindaco Francesco Persiani, il dirigente dell’Urbanistica Stefano Francesconi e il responsabile del procedimento Lorenzo Tonarelli. I tecnici saranno a disposizione per un momento di approfondimento, di confronto e per rispondere ad eventuali domande.

Considerati i tempi contingentati e la modalità di svolgimento delle videoconferenze su piattaforma zoom, gli interessati ad intervenire in diretta streaming, fino ad esaurimento del tempo disponibile, potranno richiedere le credenziali (entro le 24ore antecedenti le conferenze) inviando una mail all’indirizzo: garante.informazione@comune.massa.ms.it.