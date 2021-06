Sanzioni Tari, a Massa un ufficio dedicato ai contribuenti in mora

MASSA – Con l’obiettivo di migliorare il servizio erogato alla cittadinanza in ordine alla sempre più capillare raccolta dei rifiuti porta a porta demandata ad Asmiu, il Comune ha attivato attraverso Master srl un monitoraggio in materia di corresponsione della tassa sui rifiuti TARI rafforzando così le azioni di contrasto a comportamenti non virtuosi.

I contribuenti che volessero cogliere le opportunità e le agevolazioni sanzionatorie previste dalla normativa vigente e dal Regolamento comunale in materia di “ravvedimento operoso” possono rivolgersi a Master S.r.l. per ogni informazione circa le modalità di accesso all’istituto.