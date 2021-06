Mirteto, trenta famiglie senza fognatura. «Disposti a pagare il contributo»

MASSA – Una trentina di famiglie residenti nella zona di Mirteto, in via Vitali e via Torregiano, sono senza fognatura. “Abbiamo già parlato con gli addetti di Gaia Spa – spiegano – che gentilmente hanno fatto anche un sopralluogo. L’ultima parola spetta però al Comune di Massa, così ci è stato riferito”. Via Vitali, via Torregiano e altre stradine del circondario, in caso di pioggia si trasformano in una fogna a cielo aperto, difficili da percorrere. Questo accade perché i pozzi si riempiono d’acqua e tracimano, portando tutti i rifiuti sulla strada. E tutto finisce nella strada e nei viottoli di accesso a case interne. Una situazione igienico sanitaria inaccettabile, ed anche rischiosa. Secondo i residenti, la fognatura per l’impianto si ferma a circa trecento metri dalle prime case.

Le famiglie sono disposte a versare il contributo necessario per attivare l’allaccio alla rete fognaria: “Facciamo un appello al sindaco e chiediamo la realizzazione di questo servizio di civiltà”.

Presente all’incontro anche Daniele Tarantino dell’associazione InSieme, coinvolto dai residenti: “Sono una trentina di famiglie disposte a pagare il dovuto – conclude – e mi auguro che l’amministrazione comunale, di concerto con Gaia, possa risolvere quanto prima questo disagio”.