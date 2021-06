MASSA – Attraversare l’Italia a piedi. Questo è lo scopo di una giovane coppia di sposi partiti dalla Lombardia per arrivare fino al tacco dello Stivale. Lui 35 anni e lei 29, dopo 50 giorni di cammino sono arrivati all’ombra delle Alpi Apuane, per trovare rifugio alla Pubblica Assistenza Croce Azzurra Massa e Montignoso che li ha accolti per il pernottamento e per il meritato riposo, prima che ripartissero per la loro singolare ma bellissima avventura.

Un gesto umanitario che, a detta del personale della Croce Azzurra, ha rappresentato un onore per l’associazione massese.