Carmine Panico nuovo segretario provinciale del Silf

MASSA-CARRARA – Carmine Panico è il nuovo segretario generale provinciale di Massa-Carrara del Silf, il sindacato italiano lavoratori finanzieri. È stato eletto ieri in viale XXSettembre presso la sede della Cgil.

«In qualità di segretario cercherò di fare da riferimento per tutte le Fiamme Gialle in servizio in città e in provincia. – ha dichiarato Panico – Parole quali condivisione e trasparenza mi hanno convinto ad aderire al progetto del Sindacato Silf».

Il segretario generale del Silf Toscana, De Luca, richiamando una frase di Luciano Lama sui giovani, ha proferito parole di incoraggiamento per il neo eletto segretario, augurandogli buon lavoro. Presenti all’evento il segretario generale della Camera del Lavoro, Paolo Gozzani e i membri della segreteria, Laura Bacci e Alessio Menconi per la Funzione Pubblica.