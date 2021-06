«Sgarbi senza mascherina? All’amministrazione grillina è mancato il coraggio»

CARRARA – Ha suscitato una serie di polemiche la visita di Vittorio Sgarbi al Museo Carmi di Carrara. Dopo la bufera social sul profilo Facebook del sindaco De Pasquale, sulla questione è intervenuta Carrara in Azione: “Balza agli occhi di tutti il fatto che l’onorevole effettui la visita al chiuso senza mascherina, mentre tutti gli altri invitati correttamente la indossano; ricordiamo come lo stesso sia stato di recente espulso dal Parlamento italiano per lo stesso motivo. Per chiedere ad un ospite ingombrante come l’onorevole Sgarbi di rispettare le regole, per eventualmente gestire la sua reazione, ma soprattutto per dare un seguito concreto a tutti i messaggi di cautela che

quotidianamente vengono diffusi, ci vuole una cosa sola, quella che manca di più alla nostra Amministrazione

– a nostro parere: il coraggio”.