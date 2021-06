A Massa tornano i consigli comunali in presenza

MASSA – Tornano i consigli comunali in presenza a Massa. La prossima seduta in sala X aprile è fissata per lunedì 28 giugno alle 18. Per la regolamentazione dell’accesso alla sala da parte del pubblico sono in corso verifiche con il responsabile della sicurezza circa i protocolli da seguire in materia di sicurezza e normativa anti contagio da Covid-19. La seduta sarà in ogni caso trasmessa in streaming e attraverso la televisione locale Antenna 3.

Di seguito l’ordine del giorno:

– comunicazioni del presidente

– comunicazioni del sindaco

– modifiche al regolamento Tari e contestuale approvazione di nuovo regolamento Tari

– presa d’atto validazione Pef 2021 da parte di Ato Toscana costa e approvazione tariffe Tari 2021

– riduzioni ed agevolazioni Tari 2021

– approvazione del regolamento di gestione dei rifiuti urbani e speciali