Massa, ufficio postale chiuso dal 5 al 9 luglio

MASSA – Poste Italiane ha comunicato al sindaco di Massa, Francesco Persiani, la chiusura temporanea per i giorni che vanno dal 5 al 9 luglio prossimi dell’ufficio postale di Massa Centro per l’esecuzione di lavori di ristrutturazione.

Poste comunica altresì che resterà attivo e funzionante l’ufficio postale che si trova in via Carducci n.40 che assorbirà tutte le funzioni e attività dell’ufficio centrale e che è dotato di sportello Atm .