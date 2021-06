BAGNONE – La Società Ciclistica Villafranca ha installato a Bagnone (Massa-Carrara) un utilissimo pannello dedicato ai percorsi Mountain Bike del comune. Una bellissima iniziativa che offre ai turisti, ma anche agli sportivi lunigianesi, la possibilità di intraprendere nuove avventure assistiti dalla segnaletica utile anche per la scoperta del territorio, non solo per lo svago.

«L’importanza di fare squadra tra enti pubblici ed associazioni private – commenta il vicesindaco di Bagnone Daniele Lombardi – è il volano imprescindibile per lo sviluppo della ricettività turistica in Lunigiana. Ringraziamo sentitamente chi si è adoperato per la pulizia dei sentieri e per la realizzazione di questo pannello illustrativo relativo ai percorsi per le Mtb, che permetterà sia ai locali che ai turisti di vivere emozioni forti, immersi nella natura incontaminata».

Si tratta di un progetto strategico avviato insieme al Comune di Villafranca e alle associazioni del territorio che, unitamente alla ciclabile dei castelli e ad altri percorsi naturali attualmente oggetto di recupero da parte dell’amministrazione, potrà garantire un ampio ventaglio di percorsi organizzati in vari livelli di difficoltà affinché l’esperienza nel comune di Bagnone possa essere usufruibile da tutti.