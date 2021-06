Fiera di San Giovanni, a Marina di Massa scattano i divieti di sosta: ecco dove

MARINA DI MASSA – Il Comune di Massa fa sapere che giovedì 24 giugno dalle 7 alle 24 per la fiera di San Giovanni che si svolge a Marina di Massa sono istituiti con ordinanza dirigenziale i seguenti provvedimenti di limitazione della circolazione veicolare: – PIAZZA BETTI, VIA SAN LEONARDO (tratto accesso parcheggio La Piazzetta-Piazza Betti), VIA GRAMSCI (tratto Via Ascoli/Piazza Betti), VIA A. MANZONI, VIA ZINI (tratto Via D.L. Sturzo – entrata parcheggio Chiesa), PIAZZA PELLERANO (corsia perimetrale lato monte) e VIA COLOMBO (tratto Via Ascoli-Piazza Betti) divieto di transito e sosta per tutti i veicoli eccetto autorizzati, Soccorso e Forze dell’Ordine.

Viene consentito accesso al parcheggio pubblico denominato La Piazzetta entrando da Via San Leonardo e recesso su Via Ascoli-indi Via Lungobrugiano, pertanto viene istituito il senso unico con direzione Viareggio-Carrara lungo la

stradina che da Via San Leonardo conduce all’interno del suddetto parcheggio. Viene istituito il senso unico di marcia lungo Via Lungobrugiano nel tratto compreso tra Via Aulla e Ponticello che conduce a Via Pontremoli e il divieto di svolta a sinistra(sx) in Via Aulla direzione Via Ascoli. Il Comune evidenzia che i provvedimenti CdS attuati lungo le sopra indicate strade vietano accesso/recesso anche ai residenti con area di sosta privata compreso clienti Hotel.