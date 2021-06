Asmiu, al via dal 5 luglio il nuovo infopoint rivolto all’utenze della zona Gioconda

MASSA – Asmiu comunica che a partire dal giorno 23 giugno e fino al 3 luglio 2021 sarà aperto un Infopoint presso Asmiu in via dei Limoni n.23, ai fini della distribuzione dell’attrezzatura per la raccolta differenziata domiciliare, rivolto alle utenze domestiche della zona della Gioconda.

L’infopoint sarà aperto dalle ore 8:30 alle ore 14:30 (orario continuato), da lunedì al sabato (festivi esclusi). Il nuovo servizio di raccolta domiciliare prenderà avvio lunedì 5 luglio 2021. Alle famiglie residenti nei condomini, verrà consegnato il kit agile (sottolavello areato per l’organico di colore marrone e sacchi compostabili), mentre i bidoncini condominiali saranno consegnati a domicilio. Nello specifico, ogni Amministratore di condominio dovrà effettuare un sopralluogo con il responsabile Asmiu per valutare la situazione; solo dopo aver concluso il sopralluogo e concordato una soluzione, i residenti potranno ritirare il kit all’infopoint.

Il ritiro del kit all’infopoint deve essere effettuato dall’intestatario Tari portando con se l’avviso di pagamento Tari in cui è riportato, in alto a sinistra, il codice soggetto Tari. Il ritiro del kit può farlo anche un delegato (mostrando l’avviso di pagamento Tari dell’intestatario e relativa delega). Ricordiamo agli utenti di presentarsi sempre muniti di mascherina e mantenendo le distanze di sicurezza.

Con riferimento alle utenze non domestiche, i contenitori per la raccolta differenziata verranno consegnati a domicilio da nostri incaricati. Le utenze domestiche (famiglie) che devono ritirare il kit all’infopoint sono quelle presenti nelle seguenti strade: via Dalmine; via Gioconda; via Fantoni; via Isola; via Negrelli; via Madonna del Golfo; via Marina Vecchia (da via Poggiolo a ponte sul Frigido); via Romana (da Via Marina Vecchia a Via San Giuseppe Vecchio); via San Giuseppe Vecchio (da ferrovia fino a Via Taffaria); via Sottopoggiolo; via Sottoponte; via Vaccareccia.