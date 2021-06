All’aeroclub di Massa l’Assemblea Annuale Aopa Italia 2021

MASSA – L’aeroclub di Massa quest’anno è stato scelto dalla più importante Associazione dei Piloti (AOPA) quale aeroporto per la propria Assemblea Annuale AOPA Italia 2021. Alla manifestazione interverrà l’astronauta pil. Maurizio Cheli a bordo del suo aereo. L’Aeroporto di Massa si conferma così un luogo importante sia per incrementare il flusso turistico che per importanza strategica di tutta la costa Toscana.

L’assemblea si svolgerà dalle 11 di sabato 26 giugno. Sono previsti molti aerei provenienti da tutta Italia. “Come sempre – si legge in una nota dell’aeroclub – invitiamo a portare i vostri bambini a vedere gli aerei, poiché rimarrà un ricordo indelebile nel tempo, così come lo è stato per tanti di noi. Vi aspettiamo soci AOPA e non, AG, VDS avanzati e anche basici. La magia di una location unica, non solo un aeroporto”.

(Gli ingressi saranno contingentati nel pieno rispetto del piano di prevenzione delle norme anticontagio. Per informazioni 0585-309088.