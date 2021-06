La doppia alba del Monte Forato e il martello del diavolo. Le Apuane tra misteri e segreti

APUANE – Ultimamente se ne sta parlando per i motivi sbagliati, ma il Monte Forato rimane uno dei gioielli delle Alpi Apuane. Visibile sia dalla Versilia che dalla Garfagnana, il suo leggendario foro ha attirato e continua ad attirare escursionisti e scienziati da tutta Italia, rendendo il monte uno dei più rappresentativi delle montagne della Luna. Largo 32 metri ed alto 26, con uno spessore minimo della roccia di 8 metri, l’arco naturale che si apre tra le due caratteristiche punte che formano la vetta ha da sempre regalato suggestioni astronomiche agli escursionisti e, in epoca moderna, ai tanti fotografi che tentano di catturare le doppie albe dalla Versilia o i doppi tramonti dalla Garfagnana.

Per noi ci ha pensato Mauro Simoncini, che con il suo obiettivo ci regala un’istantanea perfetta per cogliere la poesia del Monte Forato. Ma Monte Forato non è sempre stato il suo nome. Situato nel gruppo delle Panie, al cospetto della “Regina” Pania della Croce, alla montagna in passato era dato il nome di Penna, o Pania, Forata.



ISO200 6s f16 19mm

Le Apuane generano spettacoli unici e irripetibili ed eventi ciclici di estrema bellezza. Questo scatto, facente parte della seconda categoria, è un momento magico per i fotografi e per tutti. Il sole che entra nell’arco del forato e inonda la vallata con i suoi primi raggi vale la pena vederlo ogni anno. Di Mauro Simoncini.



Il foro, che si apre sul monte a regalare uno scorcio dei bellissimi paesi di Pruno, Cardoso e Volegno, ha sempre attirato la fantasia degli abitanti della zona che, senza avere le conoscenze scientifiche dei tempi moderni, tentavano di giustificare la presenza di quel gigantesco buco attraverso storielle influenzate molto dalla religione. Onnipresente, infatti, è il diavolo, ritenuto quasi sempre il responsabile della creazione di quel foro. Secondo una versione della leggenda, il più bravo muratore del paese un giorno ricevette la visita di un uomo che chiedeva di poter pernottare nell’umile casa del muratore. La puzza di zolfo che emanava, però, fece subito capire allo scalpellino che si trattava del diavolo e lo cacciò via, causando l’ira del demonio che giurò vendetta. Non passò molto che il diavolo, in forma umana, convinse l’anziano saggio ad affidargli la costruzione di un ponte che avrebbe unito le due sponde del paese, ma lo scalpellino, anch’egli presente, fece inserire una clausola che obbligava il diavolo a terminare il ponte prima del canto del gallo, in una notte. Iniziati i lavori, il demonio convocò una schiera di diavoletti per compiere l’opera e proprio mentre stava per essere posizionata l’ultima pietra, lo scalpellino, nascosto vicino al cantiere, tirò fuori un gallo e lo fece cantare. Il diavolo, dallo spavento, emise un terribile urlo e lanciò in aria il suo martello che andò a creare il Monte Forato.

Sempre il diavolo fu schiaffeggiato da San Pellegrino, che con la sua forza lo respinse fuori dalla valle del Serchio, proprio attraverso quel monte che oggi abbiamo imparato a conoscere. Ma l’arrivo del cristianesimo ai piedi delle Apuane ha portato molti a credere, nei tempi antichi, che anche la Sacra Famiglia fosse passata tra le pareti delle nostre Alpi per trovare rifugio dai soldati inviati da Erode per prendere la vita del bambin Gesù. E proprio alla Sacra Famiglia, secondo le leggende, si deve la nascita del foro. Arrivati tra le Apuane, infatti, per raggiungere prima la valle del Serchio, diedero una gomitata al monte che da quel momento presenta l’enorme buco che lo caratterizza.

Probabilmente, le leggende sul Monte Forato arrivate ai tempi nostri sono una minima parte delle storie che si usavano raccontare un tempo, tra gli dei pagani dei Liguri-Apuani e i diavoli del cristianesimo, scacciati anche dalla croce posta sulla punta settentrionale, a 1209 metri sul livello del mare. Ma, oggi, siamo in grado di fare a meno della mitologia per spiegare le origini di quel foro nato dall’erosione dell’acqua e del vento. Anche se è sempre importante ricordare le vecchie storie narrate nei paesi e nei villaggi apuani, testimoni di una vita segnata dalla fatica e dalla povertà, oltre che dalla superstizione nel dover affrontare tutti i giorni l’inospitalità delle montagne.