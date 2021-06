Un filo rosso di solidarietà lungo le spiagge, l’iniziativa di Avis

FUORI PROVINCIA – Un ideale filo rosso unisce le spiagge della Versilia per l’estate 2021: è quello che tanti stabilimenti balneari hanno tracciato insieme ad Avis grazie alle più di 100 “polo di salvataggio” che verranno indossate dai bagnini. Numerosi stabilimenti balneari porteranno un messaggio di solidarietà in riva al mare, ospitando anche i volontari di Avis per avvicinare i bagnanti al mondo della donazione del sangue.

L’iniziativa “#avisalmare2021” è organizzata dall’Avis Zonale Versilia e da Avis Regionale Toscana in collaborazione con l’Associazione Balneari di Lido di Camaiore, l’Associazione Balneari di Viareggio e il Consorzio Balneari Marina di Levante. L’obiettivo è far conoscere la donazione di sangue a chi non si è mai avvicinato a questo mondo, fornendo informazioni e offrendo un momento di animazione per i più piccoli.

Avis Zonale Versilia rappresenta tutte le realtà Avis della zona e sarà presente in modo itinerante con uno stand in numerosi stabilimenti per far conoscere la possibilità della donazione a tutti. Il primo bagno ad ospitare Avis è stato oggi il Bagno Venezia il 17 giugno e il tour prosegue negli stabilimenti di Viareggio e Lido di Camaiore fino ad agosto. Le date e i bagni in programma fino ad oggi sono Giorgia (18 giugno), Ernesta (19 giugno), Giuseppina (22 giugno), Pesce d’Oro (23 giugno), Marco Polo (24 giugno), Elena + Venusta 2 (25 giugno), Martinelli (26 giugno), Imperia (30 giugno), Paradiso (1 luglio), Doge (2 luglio), Bragozzo (3 luglio), Nilo (6 luglio), Colombo G. B. (7 luglio), Conte Rosso (8 luglio), La Perla (9 luglio), Nettuno (10 luglio), Aloha (13 luglio), Moby Dick (14 luglio), Stella (15 luglio), Raffaello (16 luglio), Maurizio (17 luglio), Principe Azzurro (20 luglio), Amedea (21 luglio), Imperiale (22 luglio), Colombo (23 luglio), Vittorio Veneto (24 luglio), Caterina (27 luglio), Aretusa (28 luglio), Alhambra (29 luglio), Mané (30 luglio) Oceano (2 agosto), Sole (3 agosto).