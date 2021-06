Sicurezza, corso teorico-pratico del Cna per addetti antincendio rischio elevato

MASSA-CARRARA – Un corso teorico-pratico del Cna per addetti antincendio rischio elevato. Sono aperte le iscrizioni al corso della durata di 16 ore per il rilascio dell’idoneità tecnica. La parte teorica si terra in modalità online su piattaforma Zoom mente la pratica in presenza. Successivamente alle 16 ore di corso è previsto l’esame per rilascio dell’idoneità tecnica.

L’esame per attestazione di idoneità tecnica deve essere svolto obbligatoriamente dai Vigili del Fuoco. Per informazioni e iscrizioni contattare i numeri 0585/85291 oppure 0585/852932.