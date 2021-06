CARRARA – Avis Carrara dà il via alle iscrizioni alla nuova edizione della Colonnata Trek, che si svolgerà domenica 11 luglio. L’iniziativa, sviluppata assieme al Cai Carrara, prevede un’escursione con partenza dal caratteristico borgo di Colonnata (Massa-Carrara) fino all’esclusivo David di Kobra. Saranno presenti tre itinerari di difficoltà diversi e sarà un’attività aperta a tutte le fasce di età, con un ristoro offerto dalle larderie di Colonnata. Nel pomeriggio immancabili le attività ricreative con esperti, per immergersi ancora di più nella natura del luogo.

I biglietti sono acquistabili al costo di 5€ presso la sede di Avis Carrara in via Monterosso 1, per informazioni contattare il numero 3931781555, e presso la sede di Cai Carrara, in via Apuana 3C.