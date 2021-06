Massa: via Cavour torna aperta al traffico dal lunedì al venerdì

MASSA – Si informa che da lunedì 21 giugno l’orario per l’accesso, il transito e la sosta dei veicoli in via Cavour torna consentito tutti i giorni della settimana eccetto i festivi dalle ore 7 alle ore 17. A darne comunicazione il Comune di Massa (Massa-Carrara).

La sosta all’interno di detta fascia oraria di apertura al traffico (7 – 17) per i non residenti/autorizzati sarà consentita solo negli appositi stalli bianchi disciplinati a disco orario di massimo un’ora con obbligo di indicazione dell’orario di arrivo. L’ordinanza dirigenziale n.388/2021 ( in allegato) in pratica ripristina su via Cavour quanto stabilito in origine con l’istallazione della Ztl e del Piano della sosta in centro storico. L’orario di accesso “libero” (cioè anche ai non residenti/autorizzati) in via Cavour era stato prolungato nel maggio scorso fino alle ore 21 in tutti i giorni della settimana compresi i festivi per la chiusura di via Mura Nord e via Angelini dove erano in corso lavori di ripristino della sede stradale per la voragine che si era aperta sulla carreggiata e la demolizione di un fabbricato pericolante.

Considerato che le le due strade sono state riaperte alla viabilità ordinaria il Comune ha ritenuto opportuno modificare anche gli orari di accesso in via Cavour ritornando a quanto istituito con il provvedimento n. 4095 del 2015 e successive modifiche.