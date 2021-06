Centri estivi, a Carrara cambiano due sedi

CARRARA – Il Comune di Carrara rende noto che, per esigenze legate allo svolgimento di lavori segnalati dal Settore Opere Pubbliche, le scuole Infanzia Roccatagliata e Infanzia Collodi non saranno utilizzate per accogliere i Centri Estivi. Resta inviato il numero dei bambini che potranno iscriversi al servizio. Questo, dunque, l’elenco aggiornato delle strutture che saranno utilizzate: i centri per i piccoli, dai 3 a 5 anni, presso la Scuola dell’infanzia Marconi a Carrara (massimo 25 posti), Scuola dell’infanzia Giampaoli a Marina (massimo 25 posti), Scuola dell’infanzia Paradiso, sempre a Marina (massimo 30 posti).

I Centri individuati per i bambini più grandi, dai 6 a 11 anni, sono la Scuola primaria Nardi, in località Perticata (massimo 40 posti), la ex primaria Doganella a Villa Ceci a Marina (massimo 40 posti) e la Scuola dell’infanzia Andersen ad Avenza (massimo 40 posti). Si ricorda, comunque, che il Comune si riserva di comunicare la sede di effettiva destinazione successivamente all’iscrizione, nel caso sopraggiungessero esigenze organizzative o gestionali.

Per accedere ai Centri è necessario presentare la domanda entro e non oltre il prossimo 27 giugno, esclusivamente collegandosi al link https://carrara.simeal.it/sicare/benvenuto.php

A seguito delle disposizioni contenute nella legge n. 120/2020 di conversione del decreto legge 76/2020 (Decreto Semplificazioni), l’accesso al portale online per i nuovi richiedenti potrà essere effettuato esclusivamente tramite il Sistema pubblico di identità digitale (Spid). Per gli utenti già registrati sarà possibile utilizzare le credenziali già in possesso dall’utente ed entrare nel portale in via ordinaria.

Per ulteriori informazioni è possibile telefonare ai numeri 0585/641.457–454-253-455-239, da lunedì a venerdì, dalle ore 8.00 alle 14.00 e il martedì e giovedì anche dalle ore 14.30 alle 17.30, o scrivere una mail a enrico.santoriello@comune.carrara.ms.it, alessandra.furia@comune.carrara.ms.it

La documentazione è scaricabile sul del Comune all’indirizzo web.comune.carrara.ms.it