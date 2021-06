Al Secs una mostra sulla pandemia. De Pasquale: «Teniamo insieme memoria e ripartenza»

CARRARA – È stata inaugurata ieri la quarta esposizione del ciclo “I volti dell’Accademia”, l’appuntamento bisettimanale presso la galleria SecS – spazio espositivo della Consulta Studentesca – in via Santa Maria 9 nei locali resi disponibili nell’ambito di “Carrara Si-Cura”, il progetto dell’amministrazione per il rilancio del centro storico che ha permesso di destinare circa 100mila euro al riutilizzo dei fondi sfitti.

La Consulta Studentesca per questa esposizione ha avuto il piacere di collaborare con la docente di cattedra della scuola di Decorazione, prof.ssa Antonia Ciampi, figura di spicco sia nel mondo dell’arte che in quello accademico. Come di consueto il fil rouge, nasce al momento della selezione delle opere e questa volta travolge i visitatori con una sola parola: Identity.

«Grazie a Carrara Si-Cura gli studenti dell’Accademia di Belle Arti hanno uno spazio “tutto loro” per dare visibilità alle loro opere e alla loro creatività – ha commentato il sindaco Francesco De Pasquale -. Con la quarta esposizione affrontano un tema forte, quello della pandemia che nell’ultimo anno e mezzo ha stravolto le vite di tutti noi. I loro lavori tengono insieme passato e futuro, memoria e ripartenza, proprio come Carrara Si-Cura che riaprendo vecchi spazi inutilizzati vuole dare nuovo slancio alla nostra città».

«Viviamo in un mondo dominato dal pregiudizio, dove l’identità reale viene soppiantata da quella virtuale, la cosiddetta “reputation”, che oggi viene perlopiù delineata dai social media e dalle piattaforme online»: così la prof.ssa Ciampi introduce il lavoro degli artisti che, scavando nei meandri più oscuri dell’essere umano, sublimano l’esito della loro ricerca nell’espressione artistica.

«Entrando nella galleria i visitatori saranno rapiti dal comfort che donerà loro l’ambiente domestico ricreato dalle opere esposte, un ambiente che durante la pandemia ha assunto connotati tutt’altro che positivi» spiegano dalla Consulta Studentesca. Una mostra per riflettere, dicono gli studenti, sensibilizzare e mai dimenticare.

Ecco gli artisti protagonisti della quarta esposizione:

