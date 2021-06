A Montedivalli circolazione modificata sulla Sp 20

PODENZANA – La circolazione veicolare lungo la Sp 20 in direzione di Montedivalli (ex 13 spezzina) sarà modificata fino al 13 novembre 2021: nei pressi dell’incrocio con la S.p. 20 Montedivalli in località s. Andrea di Montedivalli, nel Comune di Podenzana, è istituito un senso unico alternato regolato da movieri o impianto semaforico.

A prevederlo, un’ordinanza del settore Tecnico della Provincia di Massa-Carrara che è stata adottata per consentire l’esecuzione di lavori di consolidamento a monte della strada. L’ordinanza resta comunque in vigore fino al termine dei lavori.