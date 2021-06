Massa, due giornate dedicate a Dante inaugurano “L’estate che volevi”. Ecco gli appuntamenti della settimana

MASSA – In occasione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri il Comune di Massa, in collaborazione con l’Accademia di Rinnovati in Massa, organizza due giornate di celebrazioni dedicate al sommo Poeta che si terranno all’interno del giardino di Villa Rinchiostra e che fanno parte del calendario di eventi, cultura e spettacoli “L’estate che volevi”. Venerdì 18 giugno prossimo alle 10,15 è in programma la prima delle due giornate di studio e approfondimento sul “padre” della lingua italiana. Mirko Tavoni, professore dell’Università di Pisa, terrà una lezione dal titolo “Profetismo e visioni della Commedia” cui seguirà una Lectura Dantis di brani della Commedia interpretate Luca Lazzareschi, attore di primo piano del teatro italiano, diplomato alla Bottega Teatrale di Firenze diretta da Vittorio Gassman e Giorgio Albertazzi .

Il secondo appuntamento di questo ciclo su Dante è in programma, sempre nel giardino della Rinchiostra, lunedì 21 giugno 2021 alle ore 10,15. Il professor Alberto Casadei dell’ateneo pisano presenterà una relazione intitolata “Dante Alighieri. Dalla selva oscura alla realtà aumentata”. Seguirà la Lectura Dantis di brani dalle Rime, dalla Vita Nova e dal Convivio interpretate dall’attore e regista Andrea Battistini.

In caso di maltempo gli incontri si svolgeranno al chiuso.

Di seguito il calendario completo degli eventi de “L’estate che volevi” da venerdì 18 a domenica 20 luglio.

Venerdì 18 ore 10.00:

CELEBRAZIONE PER I 700 ANNI DALLA MORTE DI DANTE ALIGHIERI

Giardino Villa Rinchiostra

a cura dell’Accademia dei Rinnovati

Da sabato 19 a martedì 20 luglio:

MOSTRA PERSONALE DEL MAESTRO GUGLIELMO SPOTORNO

Castello Malaspina

“Pace e Amore” Expo Dubai – Abu Dhabi – official event di arte contemporanea

Per info 393.1215542

Sabato 19:

THE NIGHT OF TRIATHLON

Marina di massa

a cura di ASD Amici di Andrea e ASD TMC

Triathlon Massa Carrara

Sabato 19 ore 10.00:

BABY RACE

Parcheggio Le Jare

a cura di associazione M.N. Racing Team ASD

Domenica 20 ore 18.00:

XIX EDIZIONE DEL PREMIO DI POESIA “EMOZIONI E PAROLE”

Villa Rinchiostra

a cura di Auser Massa ODV

Domenica 20 ore 21.00:

EMANUELE CISI QUARTET – DISTANZA

Festival Mutamenti Castello Malaspina

a cura dell’Istituto Valorizzazione Castelli.