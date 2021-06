«La pandemia sta mollando la presa. Un carrarese su due ha ricevuto almeno una dose di vaccino»

CARRARA – I dati sulla pandemia a Carrara sono incoraggianti. Due sono le persone ricoverate, nove quelle ospitate presso strutture sanitarie. Gli isolamenti domiciliari, invece, sono scesi a 44. A fare il punto è stato il sindaco Francesco De Pasquale in consiglio comunale. “Se consideriamo che eravamo ad oltre 360 isolamenti domiciliari, capiamo come la pandemia sta mollando la presa. Teniamo anche conto che dall’inizio del mese abbiamo avuto ben tre giorni, anche se non consecutivi, senza nuovi casi. E questo è un ulteriore elemento che ci può in parte tranquillizzare”.

“Continuano le attività all’hub vaccinale di Carrarafiere, che sta andando a pieno ritmo – ha aggiunto il primo cittadino -. Questo ci tranquillizza ulteriormente, perché siamo ormai a una copertura del 50% della popolazione cittadina”.