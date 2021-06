Da oggi Mulazzo visitabile anche in bici, grazie alla sua cooperativa di comunità

MULAZZO – Si tratta di un’iniziativa promossa dalla cooperativa ospitalità ed ambiente di Mulazzo (Massa-Carrara), nata in seguito al bando regionale del 2019 dedicato alle cooperative di comunità. Presentato il progetto, la Regione Toscana lo ha finanziato, ma a causa del Covid-19 tutto è diventato più complicato. I suoi componenti, però, non si sono persi d’animo e hanno deciso, con propri fondi, di mandare avanti il progetto e di realizzarne una sua parte attivando il servizio di Ebike per poter visitare i borghi del Comune di Mulazzo, ma anche per potersi divertire “fuori strada”.

Le biciclette, prodotte dall’azienda italiana Fantic, hanno un valore di 6mila euro l’una, sono biammortizzate e molto avanzate dal punto di vista tecnologico. Sarà possibile noleggiarle presso l’agriturismo Ca’ De’ Rossi, al prezzo di 50 euro per un’intera giornata o a 30 euro per mezza, ma saranno disponibili anche scontistiche applicabili a seconda delle partnership con le attività locali.

Inoltre, grazie alla collaborazione con la cooperativa di comunità di Zeri e di Sigeric, presto sarà possibile partecipare a giornate dedicate ad escursioni e divertimento. Un progetto in divenire che sarà sempre più interessante per turisti e residenti.