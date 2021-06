Cinquale, esercitazione antincendio a bordo di un’imbarcazione

MONTIGNOSO – Si è svolta nella mattinata di ieri, 15 giugno, presso il distributore di benzina per unità da diporto della darsena del Cinquale, nel Comune di Montignoso, un’esercitazione antincendio che ha visto coinvolti uomini e mezzi della Capitaneria di Porto di Marina di Carrara e un’autopompa dei Vigili del Fuoco. L’attività addestrativa, svolta con cadenza semestrale, ha come scopo quello di verificare periodicamente la prontezza operativa dei soggetti cui spetta la gestione di tali eventi.

Nello specifico, è stato inscenato un incendio a bordo di un natante in rifornimento presso il suddetto porticciolo e conseguente possibile sversamento di idrocarburi in mare. Il personale gestore dell’approdo, soc. Sporting club, si è subito attivato attuando le procedure antincendio previste dal proprio piano per la gestione delle emergenze, allertando la catena di soccorso attraverso il Numero Unico di Emergenza-112.

Tale esercitazione, contrariamente a quanto avviene di solito, è stata appositamente pianificata al di fuori dell’ambito portuale di Carrara.

Ciò per testare le procedure e i tempi d’intervento in un’area che, seppur interessata dal transito e l’ormeggio di piccole unità, è frequentata, soprattutto durante la stagione estiva, da un notevole afflusso di persone e anche perché, la stessa, è collocata nei pressi della foce del fiume Versilia, sul quale insistono anche ulteriori porticcioli turistici.

Al termine dell’esercitazione, dall’esito soddisfacente e dalla quale è emersa l’ottima sinergia di tutti i soggetti coinvolti, la Capitaneria di Porto ha sottolineato l’importanza di tali attività, che consentono di mantenere alto il livello di guardia e sperimentare le procedure operative da adottare in caso di emergenze reali.