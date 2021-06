MARINA DI CARRARA – Da sabato prossimo 19 giugno sarà possibile accedere alle tre spiagge libere del Comune di Carrara, Idrovora, Rotonda e Fossa Maestra, esclusivamente previa prenotazione obbligatoria da effettuarsi mediante portale web collegandosi al sito www.beacharound.com. Il portale sarà attivo a partire da venerdì 18 giugno.

La prenotazione sarà obbligatoria dal 19 al 30 giugno, il sabato e la domenica e, a partire dal prossimo 1° luglio, ogni venerdì, sabato e domenica. Gli accessi saranno vigilati da uno steward che sarà presente in ogni spiaggia che potrà anche gestire le prenotazioni di eventuali spazi qualora nella giornata di riferimento siano ancora disponibili.

«Dato l’apprezzamento dello scorso anno – è il commento dell’assessore al Turismo Federica Forti – sia da parte dei turisti, che degli utenti e degli operatori turistici carraresi, abbiamo deciso di confermare anche per l’estate 2021 la gestione contingentata delle spiagge libere. Una modalità che ci ha distinto in tutto il litorale per qualità ed efficienza».