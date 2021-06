Scomparsa del sindaco di Bagnone, le condoglianze della Società della Salute della Lunigiana

LUNIGIANA – «Carletto Marconi era innanzitutto un caro amico e lo voglio ricordare come un collega dalla mentalità aperta, che preferiva il dialogo allo scontro, dallo spirito collaborativo. Per lui risolvere i problemi era la prima cosa nell’attività amministrativa ed è un approccio, il suo, che, purtroppo, è sempre meno diffuso nelle modalità contemporanee di fare politica sul territorio. Per questo, ma, soprattutto, per l’amicizia che mi legava a lui, voglio rivolgere le mie più sincere condoglianze alla sua famiglia».

Queste le parole del presidente della Società della Salute della Lunigiana (Massa-Carrara), Riccardo Varese, alle quali si associa il direttore Amedeo Baldi, che aggiunge: «Di Carletto Marconi mi aveva sempre colpito l’impegno che ci metteva per il miglioramento e il mantenimento dei servizi socio-sanitari in Lunigiana, il suo volere dare risposte ai cittadini tutti, che sono in cima alle nostre priorità come consorzio».