Centri estivi a Carrara, approvato il bando per l’iscrizione: 200 i posti disponibili

CARRARA – Il Comune di Carrara ha approvato il bando per l’iscrizione ai centri estivi per bambine e bambini. Questi saranno suddivisi in base alle fasce di età: i centri per i piccoli sono riservati ai bimbi compresi nella fascia di età utile per la frequenza della scuola dell’infanzia nell’anno scolastico 2020/21 (ovvero 3-5 anni), presso le seguenti strutture: scuola dell’infanzia Marconi a Carrara (massimo 25 posti), scuola dell’infanzia Roccatagliata a Marina (massimo 25 posti), scuola dell’infanzia Paradiso a Marina (massimo 30 posti). I centri per i grandi accolgono, invece, i bambini che hanno frequentato la scuola primaria, di età compresa tra 6 e 11 anni e sono organizzati presso la scuola primaria Nardi, in località Perticata (massimo 40 posti), la scuola dell’infanzia Collodi ad Avenza (massimo 40 posti) e la scuola dell’infanzia Andersen sempre ad Avenza (massimo 40 posti).

I centri saranno gestiti da un soggetto esterno, di comprovata esperienza, incaricato dal Comune che collaborerà con le Associazioni presenti sul territorio per l’organizzazione di una serie di attività che saranno svolte in base alle inclinazioni dei vari gruppi, sono previste anche gite e uscite sul territorio.

L’ammissione al servizio avverrà per un massimo di 200 bambini, con la precedenza per quelli residenti. La domanda deve essere presentata al Comune di Carrara entro e non oltre il prossimo 27 giugno, esclusivamente collegandosi al link https://carrara.simeal.it/sicare/benvenuto.php

A seguito delle disposizioni contenute nella legge n. 120/2020 di conversione del decreto legge 76/2020 (Decreto Semplificazioni), l’accesso al portale online per i nuovi richiedenti potrà essere effettuato esclusivamente tramite il Sistema pubblico di identità digitale (SPID). Per gli utenti già registrati sarà possibile utilizzare le credenziali già in possesso dall’utente ed entrare nel portale in via ordinaria.

Per ulteriori informazioni è possibile telefonare ai numeri 0585/641.457–454-253-455-239, da lunedì a venerdì, dalle ore 8.00 alle 14.00 e il martedì e giovedì anche dalle ore 14.30 alle 17.30. Oppure è possibile scrivere una mail a enrico.santoriello@comune.carrara.ms.it, alessandra.furia@comune.carrara.ms.it

L’avviso comunale e i relativi documenti allegati sono scaricabili dal sito del Comune all’indirizzo web.comune.carrara.ms.it.