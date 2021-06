«Fermiamo questo disastro ambientale». In trecento in piazza Aranci contro la riapertura di 7 cave

MASSA – C’erano circa trecento persone ieri, in piazza Aranci, a manifestare contro l’apertura di sette cave nel Comune di Massa. Giovani studenti, adulti, anziani, ambientalisti e appassionati della montagna: tutte le categorie erano ben rappresentate. A dimostrazione che quella della difesa dell’ambiente è una causa condivisa. In mezzo alla piazza, poi, c’è un grosso cubo bianco fatto di lenzuoli a simboleggiare il marmo estratto.

Quello dei manifestanti è un “no” forte e deciso alla decisione della giunta Persiani di riaprire sette cave, nello specifico Focolaccia, Carpano di Sotto, Mucchietto, Puntello Borre, Cresta degli Amari, Rocchetta Saineto e Capriolo. Oltre 3 milioni e 335mila metri cubi di marmo nei i prossimi 10 anni è la previsione dei volumi estrattivi. Il Comune autorizzerebbe il 50% della quantità massima escavabile, una percentuale che può però aumentare grazie alle premialità previste dai Pabe.

A dirigere la protesta il collettivo studentesco Tirtenlà, che ha avuto il merito di riuscire a coinvolgere tante realtà del territorio. Hanno aderito infatti Cai Massa, Cai Carrara, Legambiente, Grig, Italia nostra, Athamanta, Casa Rossa Occupata, Fridaysforfuture Massa, 31 settembre, Accademia della pace, Wwf, Cca, Aquilegia, Assiolo, Apuane Libere, Insieme per L’Ambiente. Tutti uniti per dire “basta” a un disastro ambientale. E a una politica che sembra non interessarsene. “Non siamo contro il lavoro – precisano i manifestanti -, quello che chiediamo è di trovare un’alternativa”.