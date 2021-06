Master Srl: nuove modalità di accesso per uffici Imu e Tari

MASSA – Master Srl, società in house del Comune di Massa, in ottemperanza alle disposizioni previste per contrastare l’emergenza da Covid-19 ed evitare assembramenti, ricorda che è possibile accedere agli sportelli solo previo appuntamento telefonico.

Per quanto riguarda i servizi Imu e Tari, è possibile fissare un appuntamento chiamando, dal lunedì al venerdì dalle 08:45 alle 12:45 e nei giorni di martedì e giovedì anche dalle 14:30 alle 17:30, i numeri 0585 883653 per Imu, 0585 883652 per Tari ordinaria, 0585 883651 per Tari violazioni.

Le richieste di comodato uso gratuito, inagibilità e inabitabilità, contratti di locazione e altri documenti similari potranno essere presentate il venerdì dalle 8:45 alle 12:45 presso gli sportelli Master senza appuntamento o inviati con raccomandata A/R, pec o a mezzo del protocollo dell’Ente Comunale.

Si ricorda, inoltre, che in caso di meri errori riscontrati negli avvisi di accertamento quali ad esempio errore di persona, logico o di calcolo è possibile contattare gli uffici tramite le seguenti mail:

– imu@mastermassa.it;

– tari2020@mastermassa.it;

– tari@mastermassa.it.

I professionisti potranno inviare una mail agli indirizzi a loro dedicati imuprofessionisti@mastermassa.it e tariprofessionisti@mastermassa.it

Alla mail dovrà essere allegata copia del documento d’identità e, in caso di persona delegata, copia della delega e del documento d’identità del delegato e del delegante.