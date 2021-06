CARRARA – A Carrara è in arrivo un altro fine settimana fatto di inaugurazioni e riaperture di fondi un tempo sfitti, grazie al progetto di rilancio del centro storico “Carrara Si –Cura” cofinanziato da Comune di Carrara e Regione Toscana. Due le aperture previste sabato e domenica. Sabato 12 giugno alle ore 17.30, è in programma l’inaugurazione di Civico5, in via Rossi 5, a pochi passi dal Duomo; Domenica 13 giugno dalle 16 sarà la volta di Amalart Lab, in Via del Mercato. «Carrara Si-Cura si sta rivelando un potente catalizzatore per l’arte e la cultura della nostra città. L’aspetto più entusiasmante è che gran parte delle aperture vedono protagonisti i giovani. Si tratta di un fattore determinante per il processo di rivitalizzazione della città. Bene se si accendono nuove luci, ancora meglio se a farlo sono ragazzi e studenti. Si tratta di persone che vivono la città a 360° e che sono inclini “per età” alla socializzazione. Ero fiducioso in questo progetto ma i risultati stanno andando oltre le migliori aspettative» ha commentato il sindaco Francesco De Pasquale.

In via Rossi 5, a pochi passi dal Duomo, sabato 12 giugno alle ore 17.30, è in programma l’inaugurazione di Civico5, un nuovo spazio dedicato all’arte e alla cultura curato dall’associazione culturale “Carrara un Museo a Cielo Aperto” della quale fanno parte il fotografo Massimo Susini, la scultrice Luciana Bertaccini ed i soci Paolo Zavanella e Massimiliano Rodolfi. “Civico5 era un sogno nel cassetto – racconta il presidente di Carrara un Museo a Cielo Aperto, Massimo Susini – oggi anche grazie all’artista Luciana Bertaccini che ne curerà la direzione artistica, il sogno è diventato realtà”. Sabato al Civico5 sarà inaugurata la prima mostra temporanea: “VISIONI- 2modi di guardare”, un mix di fotografia e installazioni dove il lavoro dei due artisti corre lungo un fil rouge che è anche racconto e celebrazione della città Carrara: “Una Carrara cambiata nel corso del tempo, di cui vogliamo trasmettere valori e memorie”, spiega Bertaccini. La mostra sarà visitabile dal lunedì al giovedì dalle 16.00 alle 19.00 e dal venerdì alla domenica dalle 17.30 alle 20.00. Per info: carraraunmuseoacieloaperto@gmail.com – 366-5456689

A pochi passi da Civico5, domenica inaugura un altro spazio sostenuto dal progetto Carrara Si-Cura: si tratta di Amalart Lab, un punto di incontro di diversi collettivi artistici uniti dalla voglia di trasformare un angolo della città sia in un luogo di produzione, scambio e vendita di materiale artistico, sia in uno spazio di avvicinamento al mondo dell’arte rivolto ai più piccoli. “Nel mese di maggio – spiega Mehiar Alì di Amalart Lab – abbiamo trascorso del tempo nel fondo di via del Mercato 5B, producendo opere d’arte e confrontandoci sull’allestimento. Ora siamo pronti ad inaugurarlo e a mantenerlo attraverso forme di autorganizzazione, come da filosofia alla base del laboratorio”. Tra i collettivi che hanno deciso di intraprendere questa avventura c’è “Kartetra”, composto da studenti dell’Accademia di Blle arti e non, nato dopo l’evento “Liberazione” che si è svolto al palco in piazza Antonio Gramsci (piazza d’armi), poco prima delle feste Natalizie del 2020. Dal collettivo ne è nato in seguito un movimento artistico itinerante dove i membri, trovandosi in accordo con un altro collettivo, il “Collettivo 31”, hanno dato vita a tre mostre in un laboratorio che si chiama “Spazio 6”. L’appuntamento all’Amalart Lab, è per domenica, in Via del Mercato 5b , dalle ore 16 alle 22. Referenti del progetto: Mehiar Alì, Gaia Pivac, Besjana Veliu.