«Riviera Apuana, terra scolpita». In autostrada spuntano i cartelloni turistici

MASSA-CARRARA – Gli assessori al Turismo dei Comuni di Massa, Carrara e Montignoso, Andrea Cella, Federica Forti e ringraziano la Società Autostrada Ligure-Toscana per aver installato nuova cartellonistica autostradale turistica recante un’immagine evocativa dell’Ambito Turistico Riviera Apuana, Terra Scolpita. Due mani che scolpiscono assieme sul marmo, un bambino e un adulto, a significare l’importante tratto distintivo della terra apuana: l’iniziativa è nata grazie ad un’intuizione dell’assessore Forti, che ha poi deciso di allargare l’idea all’intero Ambito contattando gli assessori Cella e Petracci e reperendo la disponibilità della dott.ssa Bianca Maria Cecchini di SALT.

Era infatti necessario per la società rinnovare le postazioni della cartellonistica turistica autostradale e si è quindi messa a disposizione per concordarne il contenuto. Dopo diverse riunioni è stato possibile elaborare l’immagine finale, adattata alle prescrizioni di visibilità e sicurezza poste da SALT e scattata dal fotografo Matteo Dunchi, collaboratore dell’agenzia F2promo di Federico Faranna che cura la comunicazione per l’Ambito Turistico. Le postazioni sono state ovviamente decise dalla stessa SALT in base alla normativa ministeriale che regola tale tipo di cartellonistica. Mercoledì 9 giugno è stata completata l’installazione in carreggiata nord della tratta A12 mentre giovedì 10 giugno è stato apposto il cartello omologo in carreggiata sud.

“Un’immagine evocativa, che coglie l’essenza del messaggio turistico che vogliamo esprimere”- affermano gli Assessori Cella, Forti e Petracci – “Ringraziamo SALT per la sensibilità e la disponibilità mostrata verso il nostro Ambito Turistico; estendiamo i ringraziamenti al fotografo Dunchi e al team dell’agenzia F2promo, nonché al dott. Emilio Casalini che ci affianca e ci consiglia costantemente. I turisti che transiteranno sulla nostra tratta autostradale quest’anno vedranno anche questa piccola ma evocativa novità.”