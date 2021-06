Riaprono 7 cave nel massese, Legambiente non ci sta: scendiamo in piazza

MASSA – Legambiente aderisce all’appello del collettivo studentesco Tirtenlà contro la riapertura di 7 cave nel comune di Massa (Massa-Carrara) a difesa delle Alpi Apuane. Sabato 12 giugno alle ore 17 in piazza Aranci a Massa, sarà presente al presidio e l’invito è esteso anche ai cittadini.

«E’ più che mai necessario promuovere una cultura di rispetto nei confronti del territorio e delle Alpi Apuane. – spiegano da Legambiente circolo Massa e Montignoso – Per secoli si è scavato marmo e oggi con le nuove tecnologie si sono accelerati i tempi di escavazione e di trasporto. Di certo in pochi anni non resterà più niente e le Alpi Apuane, riconosciute Geoparco Unesco, saranno definitivamente distrutte. Un materiale prezioso come il marmo va difeso dai facili guadagni e da un uso improprio. La politica, le istituzioni, i cittadini devono pretendere un progetto di vera valorizzazione del territorio cominciando a definire quelle attività che devono concludersi e ridimensionarsi e quelle che invece devono ampliarsi, senza distruzione delle risorse naturali e in una visione europea di cambiamento ecologico».