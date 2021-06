Assunzioni alla Provincia di Massa-Carrara, le prove scritte si svolgeranno on line

MASSA-CARRARA – Prosegue l’iter dei due concorsi banditi dalla Provincia di Massa-Carrara nel corso del 2020 e bloccati in precedenza a causa della pandemia da Covid19: si tratta delle due procedure per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 4 istruttori amministrativo-contabili (Categoria C) e di 2 istruttori direttivi amministrativo-contabili (Categoria D).

Dopo le prove preselettive, svolte on line nel mese di maggio, adesso è la volta delle prove scritte alle quali sono stati ammessi i candidati esterni che hanno superato le preselezioni e i candidati interni che, come previsto dai bandi, accedevano direttamente agli scritti.

Anche in questo caso le prove, due per ogni concorso, si svolgeranno in modalità on line con il supporto di una società esterna appositamente individuata dalla Amministrazione Provinciale. Il calendario prevede una giornata dedicata alle verifiche tecniche, in programma il 29 giugno, e una per le prove scritte il 2 luglio 2021.

Tutte le informazioni sulla procedura sono pubblicate sul sito internet della Provincia (www.provincia.ms.it) sia nella home page, sia nella sezione dedicata alla Amministrazione Trasparente nella pagina dei bandi di concorso.