Una balena mangia-plastiche al porto di Marina di Carrara: venerdì l’inaugurazione

CARRARA – Venerdì 11 giugno 2021 alle ore 11.30 sarà inaugurato, presso i pescatori al porto, il raccoglitore a forma di cetaceo: qui le imprese ittiche di Marina di Carrara conferiranno gli oggetti di plastica recuperati in mare. Da una collaborazione tra Rotary Carrara e Massa e Alta Marea (la cooperativa delle imprese di pesca professionale) nasce l’idea di dotare l’approdo peschereccio del presidio necessario alla raccolta degli oggetti recuperati in mare.

Si tratta di un impegno corale, che ha visto coinvolti anche i Vigili del Fuoco di Massa Carrara, cui si deve la realizzazione concreta del raccoglitore. Nausicaa e il Comune di Carrara hanno poi afrontato, la prima, gli aspetti operativi, il secondo, quelli di valenza normativa. Non ultime, per importanza e per il buon esito dell’iniziativa, l’Autorità di Sistema Portuale che, disponendone la giusta collocazione nell’area portuale, ha dato il proprio essenziale contributo e la Capitaneria di porto, che ha fra i compiti di istituto la tutela del mare nel senso più ampio sia per gli aspetti ambientali che per quelli biologici.

La convergenza di attività di servizio, economiche e istituzionali è sfociata, dunque, in un bell’esempio di come la buona volontà trovi sempre un riscontro efettivo. In questo caso a tutela dell’ambiente marino, alla cura del quale già da tempo i pescatori professionali dedicano il loro tempo, riportando a terra o, meglio, ripulendo il mare dalle plastiche che minacciano di sofocarlo.