MASSA-CARRARA – Quindici ore, di cui tredici di movimento continuo, per una cavalcata che richiederebbe dai tre ai cinque giorni: è un’autentica impresa quella realizzata da Massimiliano Ceragioli, viareggino ma da anni residente a Massa, che cinque giorni fa ha attraversato l’intera catena delle Alpi Apuane in un giorno solo, alternando camminata e corsa. E’ partito da Campocecina, dal Rifugio Carrara, e dopo 60 chilometri e 4500 metri di dislivello positivo, è arrivato al paese di Casoli, nel Comune di Camaiore. Massimiliano ama la montagna, e da dieci anni ormai coltiva la sua passione a 360 gradi: scialpinismo, arrampicate, alpinismo d’alta quota. Tutte attività che richiedono una adeguata preparazione tecnica e aerobica. Avere una buona corsa è fondamentale: per questo si è rivolto a un professionista del settore, Parolo Barghini della World Running Academy, perché l’allenamento “fai da te” non bastava più. “Mi sono posto obiettivi di volta in volta sempre più ambiziosi – racconta alla Voce Apuana -. Per uno come me che ama la montagna, attraversare la catena montuosa di casa, le Alpi Apuane, era un sogno nel cassetto. Così è nata l’idea, e la voglia di realizzare quel sogno togliendosi la soddisfazione di farlo in tempo record. “Un po’ aiutato da internet un po’ dalla mia profonda conoscenza del territorio – continua -, in breve trovo il giusto itinerario da seguire. Con la bella stagione di giugno, con il primo caldo e le previsioni di due giorni di alta pressione non mi faccio scappare l’occasione e programmo la mia traversata per giovedì 3 giugno 2021.

Sveglia alle 4. Alle 5.30 Massimiliano lascia alle sue spalle il Rifugio Carrara. Di lì una serie di tappe: foce del Pollaro foce Rasori, la val Serenaia (ancora macchiata dalla neve) e il rifugio orto di Donna. Qui Stefania, la rifugista, gli ha lasciato una bottiglia d’acqua da due litri. Le pause sono diverse ma brevi. “La prima è di pochi minuti. Mi tornano in mente gli insegnamenti del mio preparatore, che mi ripeteva sempre che le pause vanno fatte brevi: non più di 15 minuti. Il percorso continua in direzione foce di Cardeto”. In quel punto il sentiero non è dei più semplici da percorrere ma Massimiliano sfrutta le abilità acquisite con la preparazione. Non si scoraggia e arriva al passo della Focolaccia, primo grande traguardo. Si dirge verso monte Tambura, poi scende lungo la valle di Arnetola seguendo la via Vandelli versante garfagnino tracciato n°35 del Cai. Incontra il bivio per il sentiero n. 31 che porta di nuovo in alto a passo Sella, alza la testa e vede quello che non avrebbe mai voluto vedere: valanga, questo inverno, ha abbattuto in quel punto centinaia di alberi che coprivano interamente tutto il sentiero. Quel tratto, Massimiliano, lo attraversa arrampicandoisi, schivando rami e strisciandoci sotto. “Con fatica riesco a guadagnare passo Sella, mi dirigo in discesa lungo la strada marmifera verso il paese di Arni, dove faccio un ulteriore rifornimento di acqua (e siamo a 8 litri)”. Poi prende la strada asfaltata che in pochi km lo fa imboccare il sentiero 128 in direzione Puntato. “Ormai la fatica si fa sentire – racconta – il caldo è forte e anche la salita non è da meno, però il Puntato arriva velocemente. Cerco di arrivare il prima possibile a Mosceta”. Alle 16, all’interno del bivacco invernale del rifugio del Freo, consuma un pasto caldo e riesce persino a fare un breve pisolino. Si rimette in viaggio: sentiero 125 in direzione foce di Valli, poi imbocca il sentiero 131 e inizia a correre, spinto da una forte scarica di adrenalina. Seguendo il sentiero 109 dalla foce delle Porchette arriva al rifugio Alto Matanna e in un attimo, attraversando i suoi alpeggi di mucche, è alla foce del Pallone. “A quel punto il gioco è fatto – pensa – mi manca poco”. Foce del Termine via sentiero 101, e giù a tutta verso Casoli nel comune di Camaiore, che raggiunge dopo 60 km dalla partenza con 4500 metri di dislivello positivo e circa 80.000 passi. “Sono le 21 in punto – chiude il suo racconto Ceragioli – ed ho impiegato 15 ore di cui 13 di movimento continuo. Scoppio in un pianto liberatore ed urlo “ce l’ho fatta!”.