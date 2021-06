Trattamento pelle gratuito alla farmacia “La Prada” di Avenza

AVENZA – Proseguono i servizi gratuiti di Nausicaa Spa per la salute e il benessere dei cittadini. Il prossimo appuntamento si svolgerà venerdì 11 giugno alla farmacia “La Prada” di Avenza dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 18. L’iniziativa sarà dedicata al trattamento della pelle e del cuoio capelluto.

L’evento è organizzato in collaborazione con Helan Cosmesi di Laboratorio. Gli specialisti di Helan offriranno gratuitamente un trattamento del cuoio capelluto e una consulenza sui prodotti per viso e capelli più adatti al proprio tipo di pelle. Per partecipare è necessaria la prenotazione al numero 0585 53161 o recandosi direttamente in farmacia.