Il Vespa Club di Carrara solidale con la famiglia di Luana D’Orazio

CARRARA – Il Vespa Club “Antonino” Carrara dei Marmi ha iniziato la stagione vespistica 2021, contraddistinta ancora dall’incertezza a causa della situazione Coronavirus, con un suo impegno concreto nel sociale. Nelle settimane scorse si è appreso della prematura scomparsa di Luana, la ragazza 22enne morta a Montemurlo (Prato) per un politrauma fratturativo toracico-polmonare dopo essere rimasta agganciata ed incastrata in un orditoio della fabbrica dove lavorava.

Informandosi tramite il Vespa Club locale, il direttivo del Club carrarese ha altresì appreso che la famiglia della ragazza versa in problematiche economiche soprattutto adesso che Luana D’Orazio è mancata in questo evento tragico. Ed ecco che, in linea con il Vespa Club e il Comune di Montemurlo, alcuni Vespa Club toscani hanno pensato di promuovere, nei giorni scorsi, una raccolta fondi a favore della famiglia affinché, in qualche modo, la passione Vespa potesse fare del bene anche in questa occasione.

Il Club di Carrara ha immediatamente aderito e ha raccolto ben 250 euro nel giro di due settimane. La cifra raccolta è stata portata direttamente nelle mani del Presidente del Vespa Club Montemurlo che, anche in questo caso in maniera diretta, l’ha consegnata alla famiglia di Luana, a nome di tutti coloro che hanno dato il proprio contributo. Un gesto che, anche questa volta, porta il Vespa Club Carrara ad affermarsi nell’ambito della solidarietà.