Asmiu, a Massa aprono tre infopoint

MASSA – Asmiu comunica alcune importanti iniziative che di seguito vengono illustrate.

Apertura infopoint in Piazza Aranci

Infopoint Piazza Aranci, rivolto alle utenze non domestiche (commerciali) del Centro Storico.

Saremo presenti Sabato 12 e Sabato 19 giugno 2021 dalle ore 9:00 alle ore 16:00

Qui le utenze commerciali potranno avere informazioni sul nuovo servizio di raccolta domiciliare e contestualmente procedere al ritiro dell’attrezzatura necessaria per fare una buona raccolta differenziata (sacchi, mastelli, bidoni, etc.)

Apertura Infopoint Le Jare

Infopoint di distribuzione gratuita dei sacchi per l’anno 2021 alle utenze domestiche (famiglie) della zona Sei Ponti. L’infopoint è presso l’ex bar del marcato delle Jare, aperto dal lunedì 14 fino a sabato 19 giugno 2021 dalle ore 9:30 alle ore 15:30 (orario continuato). Il ritiro deve essere fatto dall’intestatario TARI o in alternativa da un delegato purché porti con se il numero del Codice Soggetto TARI. Ricordiamo agli utenti di presentarsi sempre muniti di mascherina e mantenendo la distanza di sicurezza.

Infopoint Villa Cuturi

L’infopoint rivolto alle utenze della nuovissima zona di raccolta differenziata domiciliare che è in corso a Villa Cuturi in Viale Vespucci n. 24 sarà aperto fino a venerdì 11 giugno 2021. Con l’occasione ricordiamo che l’orario dell’Infopoint è dalle 9:30 alle 15:00 (orario continuato).