Piano integrato del Parco: ultimo incontro del percorso informativo e partecipativo

MASSA-CARRARA – Mercoledì 9 giugno alle ore 17,00 si terrà il 6° e ultimo incontro del percorso informativo e partecipativo del Piano integrato del Parco delle Alpi Apuane.

L’incontro sarà l’occasione per la presentazione del quadro conoscitivo redatto ed avrà ad oggetto, in particolare, le trasformazioni urbanistiche previste. L’appuntamento si svolgerà in modalità on line. Sarà possibile partecipare esclusivamente tramite piattaforma zoom al link https://us02web.zoom.us/j/84437445290

Tutte le informazioni sul percorso informativo e partecipativo sono presenti sulla pagina web del Garante regionale, all’interno della pagina relativa al Parco delle Alpi Apuane:

https://www.regione.toscana.it/-/informazione-e-partecipazione-per-il-piano-integrato-per-il-parco-regionaledella-alpi-apuane