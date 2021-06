Nuovi limiti di velocità su via Massa-Avenza, via degli Oliveti e Sp di Antona

MASSA-CARRARA – Sono stati istituiti e sono entrati in vigore nuovi limiti di velocità lungo alcune strade provinciali dei Comuni di Massa e di Carrara: li prevede un’ordinanza del Settore Tecnico della provincia di Massa-Carrara che è stata adottata per adeguarli alle dimensioni geometriche ed alle condizioni del piano viabile.

SP 3, Massa-Avenza (Comuni di Massa e Carrara)

In entrambi i sensi di marcia limite massimo di velocità di 30 Km/h tra il Km 0+000 (incrocio con SP 46 degli Oliveti) ed il Km 0+250 (rotatoria di accesso autostrada); il limite di 60 Km/h tra il Km 0+250 ed il Km 4+250 (incrocio con SP 48 del Mare ) ad eccezione dei tratti compresi tra il Km 0+750 ed il Km 1+000 in prossimità degli accessi ed uscite alla Motorizzazione Civile ed alla Caserma dei Vigili del Fuoco e tra il km 3+200 (intersezione con SP 43) ed il Km 3+880 (incrocio con la comunale via Avenza Massa) in cui viene istituito un limite massimo di velocità di 40 Km/h.

SP 46 degli Oliveti (Comune di Massa)

In entrambi i sensi di marcia limite massimo di velocità di 50 Km/h nel tratto compreso tra il Km 0+000 ed il Km 2+340, ad eccezione degli incroci con la S.S. 1 Aurelia, S.P. 44 Catagnina, S.P. 43 della Zona Industriale e S.P. 3 Massa/Avenza, regolate da rotatorie, dove da 100 m prima è istituito un limite massimo di velocita di 30 Km/h.

SP 4 di Antona (Comune di Massa)

In entrambi i sensi di marcia limite massimo di velocità di 50 Km/h, lungo tutta la percorrenza, ad eccezione del tratto situato presso il piazzale rifugio Città di Massa, in prossimità del Km 16+800, dove per un tratto di 300 m circa è istituito un limite massimo di velocita di 40 Km/h.