MASSA – Dalle 8 di questa mattina, martedì 8 giugno, è attivo presso lo stabilimento di via Dorsale a Massa l’hub vaccinale aziendale della ditta Baker Hughes (vecchio Pignone). Un’idea nata da quando si è iniziato a parlare della distribuzione dei vaccini sul territorio nazionale e divenuta realtà in questi giorni grazie all’accordo che l’azienda ha raggiunto con la Regione Toscana, fornitrice dei vaccini anti-covid.

All’esterno del complesso dei lavori della Baker Hughes, nell’area che, dopo la prima ondata della pandemia, era stata adibita a mensa all’aperto, è stato allestito l’hub, costituito da un’area di smistamento esterna e da 3 ambulatori medici all’interno della palazzina, dove è presente anche l’accettazione. Di questi 3 ambulatori, 2 saranno dedicati alle somministrazioni delle dosi di vaccino Pfizer mandate dalla regione, mentre il terzo è riservato alle emergenze.

L’hub è aperto sette giorni su sette, dalle 8.00 alle 18.00. Le prenotazioni, aperte nei giorni scorsi, sono aperte a tutti i dipendenti della Baker Hughes, ma anche a quelli delle ditte di indotto della grande azienda. Si parla, quindi, di circa 2000 persone che avranno la possibilità di ricevere la dose nell’impianto allestito per somministrare una dose ogni 6 minuti circa, per un totale di un centinaio di persone al giorno. L’hub sarà attivo non solo per il personale dello stabilimento massese, ma anche per quello di Avenza, motivo per cui l’accesso alla zona è esterno alla fabbrica, per rispettare le misure anti-covid e gestire al meglio il flusso di persone che raggiungeranno lo stabilimento.

A somministrare le dosi saranno i medici interni alla Baker Hughes, così come gli infermieri che operano, di solito, all’interno dell’infermieria aziendale e saranno loro a controllare la corretta diluizione delle dosi Pfizer, tramite un protocollo rigido che prevede un doppio controllo. Mentre le dosi che la Regione recapiterà a Massa saranno in base al numero di prenotazioni arrivate settimanalmente alla ditta.

Massimiliano Turci, plant manager dello stabilimento di Massa; Giulio Ardini, responsabile nazionale; Libero Nicodemi e Emanuele Pietrangeli, plant manager dello stabilimento di Avenza hanno presentato l’hub ai rappresentanti delle istituzioni del territorio arrivate in via Dorsale e alla stampa. Erano presenti, infatti, il consigliere provinciale Stefano Alberti, l’assessora del Comune di Massa Nadia Marnica, il sindaco di Carrara Francesco De Pasquale e il prefetto di Massa-Carrara Claudio Ventrice.

«I nostri dipendenti hanno accolto molto bene l’iniziativa, – ha spiegato Giulio Ardini – le prenotazioni sono state aperte due giorni fa e a Massa abbiamo raggiunto le 400 persone, mentre a Firenze circa 700. Vista l’età media abbastanza bassa dei nostri dipendenti, in molti ancora non hanno avuto la possibilità di ricevere il vaccino dal pubblico. Per noi i dipendenti dell’indotto hanno un ruolo centrale, per questo abbiamo voluto coinvolgerli nel processo».

La campagna vaccinale presso Baker Hughes sarà realizzata nell’ambito dei protocolli nazionali che regolano le vaccinazioni in azienda, forte dell’esperienza che l’azienda ha già maturato in altre sedi internazionali, come la Francia e a Dubai, dove sono già in corso le somministrazioni di vaccini anti Covid-19 a favore dei lavoratori. Baker Hughes non è nuova a questo tipo di attività. Il gruppo, già da diversi anni, infatti, promuove nei suoi siti campagne di vaccinazioni antinfluenzale per i suoi dipendenti, a dimostrazione del fatto che la salute e la sicurezza dei propri lavoratori e collaboratori sono priorità assolute per Baker Hughes.