Aulla, taglio del nastro per i nuovi uffici dell’Aci di Massa-Carrara

AULLA – Giornata straordinaria per L’Automobile Club Massa-Carrara il 27 maggio. Il presidente nazionale dell’Aci Angelo Sticchi Damiani ha presenziato all’inaugurazione dei nuovi uffici della delegazione e dei nuovi locali dell’agenzia Sara di Aulla, allestiti secondo i più moderni criteri di accoglienza e sicurezza per consolidare l’offerta di servizi alla cittadinanza e ai soci della porta della Lunigiana. Nel corso della giornata, che ha visto anche la partecipazione del sindaco di Aulla Roberto Valettini, del presidente Aci di Firenze Ruffilli e di Alessandra Rosa, direttrice del compartimento, sono stati presentati i nuovi spazi dedicati all’offerta dei servizi Aci, Aci Storico e Sara, tra i quali le nuove proposte per la mobilità sostenibile e i progetti di sostenibilità energetica, ha precisato il presidente AC Massa Carrara Fabrizio Panesi, “che ha apprezzato il notevole sforzo organizzativo dell’Agente Capo Sara Assicurazioni, Francesco Ferrari e della delegata Magda Lucchetti, che rappresentano il marchio e la missione di Aci con eleganza e professionalità”. “La presenza di Aci sul territorio consente di valorizzare la città di Aulla, in un momento di auspicabile ripresa delle attività e dei servizi” ha concluso il direttore Umberto Rossi.