«118 Fosdinovo, situazione insostenibile: serve un incontro urgente»

MASSA-CARRARA – 118 Fosdinovo, per la Cgil Massa-Carrara la situazione è diventata insostenibile. Il sindacato ha pertanto richiesto un incontro urgente “al fine di trovare possibili soluzioni ad una situazione che non è tollerabile ulteriormente”. Di seguito il testo della lettera inviata ai direttori di Asl Nordovest, Dipartimento Emergenza Urgenza, 118, e SdS Lunigiana.

“La scrivente Organizzazione Sindacale in seguito alla riduzione del servizio di emergenza urgenza territoriale nel Comune di Fosdinovo, preoccupati per le ricadute negative sui livelli assistenziali, con la presente si chiede: di fornire tutti i dati relativi all’operatività del servizio in oggetto, di fissare un urgente incontro al fine di trovare possibili soluzioni ad una situazione che non è tollerabile ulteriormente. In attesa dei dati richiesti e di essere convocati si porgono distinti saluti”.